У віці 43 років: відомий ексбіатлоніст вчинив самогубство

Сімон Галленбартер страждав від проблем із психікою.
Колишній швейцарський біатлоніст Сімон Галленбартер покінчив життя самогубством.
Про це повідомляє видання Blick.
Швейцарському спортсмену було 43 роки. Галленбартер вчинив суїцид під час свого відпочинку з подругою в Австрії. За інформацією джерела, останнім часом він мав проблеми із психікою.
Галленбартер розпочинав кар'єру в лижних перегонах. Він був призером чемпіонату Швейцарії у цьому виді спорту. В біатлон Сімон перейшов 2002 року. Швейцарець виступав на етапах Кубка світу з біатлону від 2004 до 2014 року.
Крім того, Галленбартер взяв участь у трьох Олімпіадах (2006, 2010, 2014), а такожи восьми чемпіонатах світу. Після завершення кар'єри він займався бізнесом.
Раніше повідомлялося, що колумбійський боксер помер від отриманих на рингу травм.
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