У віці 43 років: відомий ексбіатлоніст вчинив самогубство

Колишній швейцарський біатлоніст Сімон Галленбартер покінчив життя самогубством.

Про це повідомляє видання Blick.

Швейцарському спортсмену було 43 роки. Галленбартер вчинив суїцид під час свого відпочинку з подругою в Австрії. За інформацією джерела, останнім часом він мав проблеми із психікою.

Галленбартер розпочинав кар'єру в лижних перегонах. Він був призером чемпіонату Швейцарії у цьому виді спорту. В біатлон Сімон перейшов 2002 року. Швейцарець виступав на етапах Кубка світу з біатлону від 2004 до 2014 року.

Крім того, Галленбартер взяв участь у трьох Олімпіадах (2006, 2010, 2014), а такожи восьми чемпіонатах світу. Після завершення кар'єри він займався бізнесом.

Раніше повідомлялося, що колумбійський боксер помер від отриманих на рингу травм.

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