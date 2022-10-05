"Це смішна дискусія": зірковий шведський біатлоніст засудив президента МОК за потурання росіянам

Відомий шведський біатлоніст Себастьян Самуельсон виступив з критикою на адресу голови Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха через його позицію щодо російських спортсменів.

Наприкінці вересня очільник Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив про бажання допустити до змагань російських спортсменів, які не підтримують війну в Україні.

Наміри президента МОК послабити санкції проти країни-окупантки викликали обурення світової спільноти, зокрема категорично засудив ідею поернення росіян до змагань титулований шведський біатлоніст Себастьян Самуельсон.

"Я вважаю, що це взагалі смішна дискусія. Більшість людей вважали, що відсторонення - це добре, коли росіянам заборонили виступати минулої весни. Відтоді нічого не змінилося. Нічого, що виправдовувало б зміну рішення.

Потім виявилося, що кілька російських спортсменів з інших видів спорту висловлювали дуже проросійські думки. Для поширення пропаганди використовувався спорт. Багато російських спортсменів позували з Путіним, і ми знаємо, що багато спортивних лідерів у Росії дуже близькі до політичної влади в країні.

Хвилює, що все частіше починають підійматися питання про те, що виключення росіян не є правильним. Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) відкрита до участі росіян на чемпіонаті світу.

А президент МОК Томас Бах… Він був найкращим другом Росії під час допінгового скандалу, а тепер і під час війни. Цікаво, що він отримав за те, що дотримувався проросійської лінії, до якої завжди повертається. Я думаю, що це дуже дивно", - цитує Самуельсона Expressen.

Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України, голова МОК рекомендував міжнародним федераціям не допускати спортсменів країн-агресорок до змагань. Однак у червні Бах зробив резонансну заяву про те, що недопуск до змагань росіян і білорусів порушує принцип "спорт поза політикою" та унеможливлює "чесність проведення змагань".

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