Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Неожиданно прыгнул с моста: в России военный публично покончил с собой (видео)

Дата публикации
Просмотры
3241
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Неожиданно прыгнул с моста: в России военный публично покончил с собой (видео)

Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikipedia.org / Фото: vitalykuzmin.net/Виталий Кузьмин

Самоубийца всего месяц назад был призван в российскую армию из Калининграда.

В Санкт-Петербурге один из российских военнослужащих, служивший на крейсере-музее "Аврора", покончил с собой, прыгнув с моста в Большую Невку.

Об этом сообщило издание Shot в Telegram и обнародовало видео момента прыжка молодого матроса с моста.

Отмечается, что 19-летний матрос Вячеслав Демиденко, возвращаясь вместе с коллегами с завтрака в Военно-морской академии Петербурга, молча прыгнул с моста в воду.

Тело матроса через несколько часов нашла спасательная служба.

© Медиазона
Фото: Медиазона

Вместе с Демиденко чуть не затонули еще двое военнослужащих, бросившихся его спасать.

По данным издания, молодой россиянин всего месяц назад был призван в армию РФ из Калиниграда.

Напомним, Россия теряет каждый день до 500 своих военных в войне против Украины. Такие значительные потери означают то, что Путину, скорее всего, не удастся достичь своей ключевой цели – захватить весь восток Украины до конца года.

Загадочные исчезновения и самоубийства: как Путин убивает своих врагов

Загадочные исчезновения и самоубийства: как Путин убивает своих врагов

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация