Неожиданно прыгнул с моста: в России военный публично покончил с собой (видео)

Самоубийца всего месяц назад был призван в российскую армию из Калининграда.

В Санкт-Петербурге один из российских военнослужащих, служивший на крейсере-музее "Аврора", покончил с собой, прыгнув с моста в Большую Невку.

Об этом сообщило издание Shot в Telegram и обнародовало видео момента прыжка молодого матроса с моста.

Отмечается, что 19-летний матрос Вячеслав Демиденко, возвращаясь вместе с коллегами с завтрака в Военно-морской академии Петербурга, молча прыгнул с моста в воду.

Тело матроса через несколько часов нашла спасательная служба.

Фото: Медиазона

Вместе с Демиденко чуть не затонули еще двое военнослужащих, бросившихся его спасать.

По данным издания, молодой россиянин всего месяц назад был призван в армию РФ из Калиниграда.

Напомним, Россия теряет каждый день до 500 своих военных в войне против Украины. Такие значительные потери означают то, что Путину, скорее всего, не удастся достичь своей ключевой цели – захватить весь восток Украины до конца года.

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