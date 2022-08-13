"Арсенал" с Зинченко одержал очередную уверенную победу в АПЛ

В субботу, 13 августа, в рамках второго тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Арсенал" в домашнем матче победил "Лестер Сити".

Лондонский "Арсенал" победил "Лестер Сити" в поединке второго тура чемпионата Англии со счетом 4:2 .

В составе лондонцев отличились Гранит Джака и Габриэл Мартинелли, дубль на счету Габриэла Жезуса. Кроме того, Жесуз отметился также двумя результативными передачами. "Лисицы" ответили голом Мэддисона. Защитник "канониров" Уильям Салиба забил мяч в свои ворота.

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко вышел в стартовом составе и провел на поле 77 минут.

После двух туров "Арсенал" находится на второй строчке с 6 очками, а "Лестер" идет на 14-м месте, имея в активе 1 балл.

В следующем туре "канониры" встретятся с "Бормунтом" 20 августа, а "лисы" в этот же день будут принимать "Саутгемптон".

Напомним, что Зинченко, совсем недавно ставший игроком лондонского "Арсенала", уже получает ряд одобрительных отзывов.

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