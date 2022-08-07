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Феерия Холанда: дубль норвежца принес "Манчестер Сити" победу на старте АПЛ

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Феерия Холанда: дубль норвежца принес "Манчестер Сити" победу на старте АПЛ

Фото: Associated Press

В воскресенье, 7 августа, "Манчестер Сити" на выезде победил "Вест Хэм" в первом туре чемпионата Англии-2022/23.

"Манчестер Сити" успешно начал новый сезон АПЛ. В первом туре чемпионата Англии "горожане" победили "Вест Хэм" со счетом 2:0.

Оба гола записал на свой счет новичок "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, который в этом матче дебютировал за английский клуб. В первом тайме норвежец реализовал сам заработавший пенальти. Во второй половине противостояния норвежец поразил ворота соперника по передаче Кевина Де Брюйне.

Во втором туре АПЛ "Манчестер Сити" примет "Борнмут" 13 августа. "Вест Хэм" на следующий день сыграет с "Форестом".

Напомним, что "Манчестер Юнайдет" потерпел неожиданное поражение в первом туре АПЛ.

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