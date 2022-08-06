"Бавария" уничтожила триумфатора Лиги Европы на старте Бундеслиги

В пятницу, 5 августа, мюнхенская "Бавария" на выезде победила "Айнтрахт" в первом туре чемпионата Германии-2022/23.
"Бавария" Мюнхен в первом матче нового сезона Бундеслиги разгромила на выезде "Айнтрахт" со счетом 6:1.
Счет матча был открыт уже на 5-й минуте – забил Джошуа Киммих. На 11-й минуте Бенжамен Павар удвоил преимущество "мюнхенцев". На перерыв команда ушла с преимуществом в 5 мячей – отличились Садио Мане, Серж Гнабри и Джамал Мусиала.
Хозяева поля сумели ответить лишь голом престижа после грубой ошибки Мануэля Нойера в середине второго тайма. В конце матча Мусиала отличился дублем.
- В следующем туре "Бавария" примет "Вольфсбург". Матч состоится 14 августа. "Айнтрахт" днем раньше на выезде сыграет против "Герты".
Напомним, что "Бавария" в бешеной голевой перестрелке стала обладателем Суперкубка Германии.
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