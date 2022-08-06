"Баварія" знищила тріумфатора Ліги Європи на старті Бундесліги

У п'ятницю, 5 серпня, мюнхенська "Баварія" на виїзді перемогла "Айнтрахт" у першому турі чемпіонату Німеччини-2022/23.

"Баварія" Мюнхен у першому матчі нового сезону Бундесліги розгромила на виїзді "Айнтрахт" з рахунком 6:1 .

Рахунок матчу було відкрито вже на 5-й хвилині - забив Джошуа Кімміх. На 11-й хвилині Бенжамен Павар подвоїв перевагу "мюнхенців". На перерерву команда пішла з перевагою у 5 м'ячів - відзначилися Садіо Мане, Серж Гнабрі і Джамал Мусіала.

Господарі поля зуміли відповісти лише голом престижу після грубої помилки Мануеля Нойєра в середині другого тайму. Наприкінці матчу Мусіала відзначився дублем.

В наступному турі "Баварія" прийматиме "Вольфсбург". Матч відбудеться 14 серпня. "Айнтрахт" днем ​​раніше на виїзді зіграє проти "Герти".

Нагадаємо, що "Баварія" у шаленій гольовій перестрілці стала володарем Суперкубка Німеччини.

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