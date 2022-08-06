У Польщі спалахнула ​​масштабна пожежа на переробному підприємстві

Пожежа сталася на підприємстві з переробки вторсировини, що виготовляє альтернативне паливо.

У Польщі в Нижньосілезькому воєводстві намагаються загасити велику пожежу на підприємстві з переробки вторсировини, що виготовляє альтернативне паливо.

Про це повідомляє видання PAP.

Пожежа почалася увечері, 5 серпня, вогонь охопив 75% площі підприємства.

На підприємстві, яке розташоване у Болеславецькому повіті в сільській місцевості, є 10 тисяч тонн різних пластиків і 1200 тонн виготовлених паливних матеріалів.

На місці працюють близько сорока пожежних бригад. Постраждалих внаслідок пожежі немає. Людей з прилеглих будівель завчасно евакуювали, житлових будинків поруч немає.

Нагадаємо, у Хорватії сталася смертельна аварія: автобус із польськими паломниками злетів з дороги.

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