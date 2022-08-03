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Гори-гори ясно: у Підмосков’ї Росії палає величезний склад інтернет-магазину (відео)

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Гори-гори ясно: у Підмосков’ї Росії палає величезний склад інтернет-магазину (відео)

Фото: росЗМІ

У Підмосков'ї спалахнула масштабна пожежа на складі інтернет-магазину Ozon у селі Петрівське у Істринському районі.

За попередніми даними, постраждали 11 людей.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Російські надзвичайники заявили, що площа пожежі за уточненими даними становить 50 тис. кв. метрів. Можливою причиною займання стало "коротке замикання в обладнанні". Водночас серед причин розглядають і підпал.

"Перевірка пожежної безпеки складу Ozon, що горить у Підмосков'ї, не проводилася, оскільки він був зданий минулого року", - повідомляють росЗМІ.

На фото та відео з місця події видно масштаби пожежі.

Нагадаємо, раніше камери спостереження на автозаправній станції у російському Челябінську зафіксували нещасний випадок з чоловіком, який вирішив покурити, заправляючи свій автомобіль.

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