УЄФА ухвалив революційне рішення у Суперкубку та Лізі чемпіонів

Зокрема, у липні ФІФА оголосила, що використовуватиме нову технологію на Чемпіонаті світу-2022 в Катарі. Тоді рішення запровадити систему було ухвалене через недосконалість системи відеоповторів, що значно затримували гру та не завжди точно визначали правильне рішення в ігрових епізодах.

Про впровадження напівавтоматичної системи визначення офсайду повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Напівавтоматична система враховує положення кінцівок футболістів у момент передачі м'яча. В УЄФА наголошують, що вона відслідковує 29 різних точок на тілі гравців, швидше й точніше визначаючи, чи перебував футболіст в офсайді.

"Це інноваційна технологія дозволить бригадам відеоасистентів (VAR) швидше і точніше визначати положення "поза грою", що сприяє підтримці ритму гри та послідовності прийнятих рішень. Система готова до використання в офіційних матчах та застосування на кожному стадіоні Ліги чемпіонів", - прокоментував нововведення глава суддів комітету УЄФА Роберто Розетті.

Уперше ця система буде випробувана у матчі за Суперкубок УЄФА між мадридським "Реалом" та франкфуртським "Айнтрахтом", який відбудеться 10 серпня. У Лізі чемпіонів, своєю чергою, її запровадять з матчів групового раунду від 6 вересня.

Раніше повідомлялося про те, що УЄФА вирішив використовувати систему відеоасистента рефері (VAR), починаючи від 3-го кваліфікаційного раунду ЛЧ.