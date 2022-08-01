Стосується "Динамо": УЄФА ухвалив історичне рішення в Лізі чемпіонів

Так, європейська футбольна організація заявила, що вперше система відеоасистента рефері (VAR) використовуватиметься на стадії 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Зазначимо, що нововведення розпочне роботу вже в сезоні-2022/23, а отже стосуватиметься й київського "Динамо", яке після перемоги над турецьким "Фенербахче" в 2-му раунді кваліфікації зіграє на цьому етапі проти австрійського "Штурму".

Перший матч "біло-синіх" з австрійцями буде зіграний у середу, 3 серпня, на стадіоні імені Владислава Крола у польському місті Лодзь. Початок зустрічі - о 21:00 за київським часом. Це буде номінально домашній поєдинок для "Динамо", однак через повномасштабне вторгнення російських окупантів він відбудеться за межами України.

Додамо, що переможець двоматчевого протистояння "Динамо" - "Штурм" вийде до раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів, де за путівку до групового етапу позмагається з сильнішим у дуелі "Юніон" (Бельгія) - "Рейнджерс" (Шотландія) або "Бенфіка" (Португалія) - "Мітьюлланд" (Данія). Із ким саме, визначить жеребкування раунду плейоф ЛЧ 2 серпня.

Невдаха двоматчевої зустрічі між "Динамо" та "Штурмом" одразу потрапить до групового етапу Ліги Європи.

Раніше ТСН Проспорт розповідав про те, що саме відсутність VAR призвела до того, що головний арбітр зарахував гол-фантом у поєдинку 2-го етапу відбору в Лізі конференцій між шведським АІКом та полтавською "Ворсклою". Саме цей м'яч "викинув" українську команду з єврокубків.

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