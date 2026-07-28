ПАОК відреагував на звернення "Динамо" до УЄФА через російський прапор на трибунах

"Динамо" — ПАОК / © ФК Динамо Київ

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ПАОК виступив з офіційною заявою після звернення київського "Динамо" до УЄФА через демонстрацію російського прапора грецькими вболівальниками на трибунах під час першого матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2026/27.

У грецькому клубі наголосили, що не хочуть, аби футбольне протистояння виходило за межі спортивної боротьби, та закликали УЄФА однаково жорстко реагувати на будь-які провокації.

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"Для нас існує лише одна боротьба — та, що відбувається на футбольному полі. Ми не хочемо бути учасниками будь-яких інших конфліктів. Наше бажання — грати у футбол, зберігати спортивну атмосферу та рухатися вперед. Нічого більше", — йдеться у заяві ПАОКа, яку опублікувала gazzetta.gr.

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Напередодні матчу-відповіді проти "Динамо" грецький клуб також звернувся до УЄФА із закликом послідовно застосовувати свої принципи.

"Перед матчем-відповіддю ПАОКа і "Динамо" ми закликаємо представників УЄФА проявити таку ж принциповість, яку організація демонструє у боротьбі з расизмом і ксенофобією. Очікуємо належної оцінки відвертим провокаціям, спрямованим проти нашого клубу та України, щоб у майбутньому подібні інциденти більше не повторювалися", — зазначили в ПАОКу.

Матч у польському Любліні завершився поразкою "Динамо" з рахунком 2:3. Поєдинок-відповідь відбудеться у четвер, 30 липня, на стадіоні "Тумба" у грецьких Салоніках. Стартовий свисток пролунає о 20:45 за київським часом.

Переможець цієї пари в 3-му етапі кваліфікації Ліги Європи зіграє з тріумфатором протистояння "Гаммарбю" (Швеція) — "Андерлехт" (Бельгія), а переможений у 3-му етапі відбору Ліги конференцій позмагаються з переможеним у парі "Карабах" (Азербайджан) — ЦСКА Софія (Болгарія).

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Нагадаємо, "Динамо" розпочало новий єврокубковий сезон матчами з румунською "Університатею" з Клужа-Напоки. Обидва поєдинки завершилися внічию (0:0), але в серії пенальті підопічні Ігоря Костюка вибороли путівку до 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи.

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