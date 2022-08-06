У Чернігівській області поперджають про вибухи: що сталося

У Чернігівській області місцеві жителі чутимуть вибухи сьогодні, 6 серпня. Мешканців просять зберігати спокій.

Причиною вибухів є знешкодження вибухонебезпечних предметів неподалік Шестовиці.

Про це повідомляє "Суспільне Чернігів" з посиланням на Департамент цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА.

"6 серпня між 13:00 та 15:00 поблизу Шестовиці рятувальники ДСНС знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети шляхом підриву. Зберігайте спокій", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, у Київській області піротехніки ДСНС продовжують роботи з розмінування територій, знешкодили вже близько 60 тисяч вибухонебезпечних предметів.

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