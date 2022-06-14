У розмінуванні територій Україні допомагають 30 країн

За понад 100 днів війни Україні надали близько 400 пожежно-рятувальних машин, спецобладнання та одягу, необхідних українським рятувальникам.

Допомогу для України у проведенні розмінування території надають 30 країн.

Про це на брифінгу в Медіацентрі "Україна – Укрінформ" повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ України Альона Матвєєва.

"Європейські країни готові й надалі надавати нам необхідну підтримку (для розмінування - ред). Один із каналів, що вже ефективно працює, — Європейський механізм цивільного захисту... продовжує забезпечувати допомогу для України силами 30 країн: залучені всі 27 країн ЄС, а також Норвегія, Туреччина та Північна Македонія", - сказала вона.

Також, за її словами, 18 міжнародних організацій виявили бажання надати гуманітарну допомогу для розмінування, триває робота над проєктами з розмінування із залученням закордонних експертів.

Нагадаємо, на Київщині виявили авіабомбу та артилерійський снаряд, які належать до надзвичайно небезпечних (фото).

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