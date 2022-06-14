Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Жданов повідомив, коли до України прийде важке озброєння

Дата публікації
Перегляди
263
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Жданов повідомив, коли до України прийде важке озброєння

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Україна очікує наприкінці червня - на початку липня постачання великих партій важкого озброєння.

Зараз воно йде до нас морськими суднами, що трохи уповільнює процес. 

Про це в інтерв’ю ТСН розповів військовий експерт Олег Жданов.

“Сполучені Штати Америки будуть основним донором постачання зброї, але я так розумію, вони будуть просити допомоги і у інших раїн. Ми очікуємо, що більше країн приєднаються до постачання нам зброї і вони будуть надавати її Україні більш активно”, - розповів Олег Жданов.

Він також додав, що процес уповільнення залежить від того, що частина військової допомоги йде морським шляхом. У той час як авіацією до нас вже дошли гаубиці М777.

Нагадаємо, що Лукашенко може віддати наказ про вторгнення до України.

Читайте також:

Втратив здоров’я, але знайшов сім’ю: історія собаки на ім'я Буча

Втратив здоров’я, але знайшов сім’ю: історія собаки на ім'я Буча
Наступна публікація