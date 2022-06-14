Жданов повідомив, коли до України прийде важке озброєння

Україна очікує наприкінці червня - на початку липня постачання великих партій важкого озброєння.
Зараз воно йде до нас морськими суднами, що трохи уповільнює процес.
Про це в інтерв’ю ТСН розповів військовий експерт Олег Жданов.
“Сполучені Штати Америки будуть основним донором постачання зброї, але я так розумію, вони будуть просити допомоги і у інших раїн. Ми очікуємо, що більше країн приєднаються до постачання нам зброї і вони будуть надавати її Україні більш активно”, - розповів Олег Жданов.
Він також додав, що процес уповільнення залежить від того, що частина військової допомоги йде морським шляхом. У той час як авіацією до нас вже дошли гаубиці М777.
Нагадаємо, що Лукашенко може віддати наказ про вторгнення до України.
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