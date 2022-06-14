На Херсонщині ЗСУ збили ворожий вертоліт

В Херсонській області в окупантів стало на один гелікоптер менше.

Його утилізували українські захисники.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"В районі Миколаївки на Херсонщині з переносного зенітно-ракетного комплексу заземлено ворожий гвинтокрил без можливостей повторного використання", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на лінії вогню залишається стабільно напруженою, але під контролем сил оборони.

Противник продовжує тактику артилерійсько-мінометних обстрілів та атаки системами залпового вогню по наших позиціях та населених пунктах з мирним населенням. Активних дій не веде, посилює свою оборону, мінує підступні шляхи та узбережжя річки Інгулець.

Нагадаємо, що окупанти сковані у можливостях маневру на суходолі, тому "зганяють злість" на повітряних атаках. Російські окупанти здійснили дві гелікоптерні атаки парами Мі-8 по українських позиціях на Миколаївщині та Херсонщині.

Раніше ми повідомляли, що Олег Жданов назвав, яке озброєння та в якій кількості потрібне Україні для контрнаступу.

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