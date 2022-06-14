ЗСУ ще просунулися у бік Херсона — радник голови ОВА

Українські військові мають тактичні успіхи у контрнаступальних діях і ще більше просунулися у бік Херсона.

Про це в ефірі телемарафону повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

"Збройні сили України просунулися ще на п'ять кілометрів від Таврійського. Ми наближаємося до Томиної Балки, а це 20 кілометрів до Херсона, де якраз перебувають орки. Наразі бої йдуть між Таврійським та Томиною Балкою", — зазначив він.

Хлань наголосив, що ЗСУ мають тактичні перемоги, які обов'язково мають перерости в контрнаступ. "Хоч би як намагалися орки відбити і повернути втрачені позиції - у них нічого не виходить, і вони ще більше відкочуються назад. Тобто ми поступово маємо перевагу", — додав він.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 111-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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