Військовий експерт назвав, яке озброєння та в якій кількості потрібне Україні для контрнаступу

Для кортрнаступу українським силам потрібні гаубиці, танки, реактивні системи залпового вогня (РСЗВ), бронетехніка та дрони.
За словами військового експерта Олега Жданова, якщо Україна почне отримувати це озброєння від західних партнерів в необхідній кількості - це скоротить терміни війни.
Про це військовий експерт розповів в ефірі спільного телемарафону UAразом у понеділок, 13 червня.
Варто зазначити, раніше в Офісі президента повідомляли, що для контрнаступу Україні потрібно:
- 1000 гаубиць,
- 300 РСЗВ,
- 500 танків,
- 2000 одиниць бронетехніки,
- 1000 дронів.
"Це дві третини від того, що необхідно було б для створення контрнаступального угруповання. Якщо ми дійсно почнемо отримувати у таких об'ємах, то тоді наші шанси на перемогу виростуть набагато більше. І терміни воєнної операції також скоротяться", - сказав Жданов.
Нагадаємо, ЗСУ спалили три російські "Гради", саме з цих РСЗВ окупанти обстрілювали Сєвєродонецьк та інші населені пункти Луганської області.
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