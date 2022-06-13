ЗСУ звільнили три села на Донбасі та посунули лінію фронту на 15-20 кілометрів (відео)

ЗСУ звільнили три села на Донбасі та посунули лінію фронту на 15-20 кілометрів (відео)

Українські військові продовжують витісняти російських окупантів з Донбасу.

За повідомленням угруповання Об'єднаних сил, українські підрозділи ЗСУ звільнили три села на Донеччині і посунули ділянку фронту на 15-20 км.

Про це інформує пресслужба Угруповання Об'єднаних сил.

"Артилерія ворога на фронті не замовкає ні на хвилину. Але чисельна перевага противника не означає, що рашисти залишаються безкарними. Кожна наша відповідь завдає окупантам відчутних втрат. На окремих напрямках на Донбасі ЗСУ не тільки обороняються, а й поступово просуваються вперед", - йдеться у повідомленні.

Військовий журналіст Олександр Соловій розповів, що російські війська обстрілюють територію Донбасу безперервно і застосовують для цього велику кількість снарядів. Хоча б'ють неприцільно. За словами журналіста, вони використовують тактику залякування.

"Українські підрозділи працюють чітко, по цілях. Вони снаряди бережуть, адже такої кількості, як у росіян, у них немає. Але хлопці розповідають, що вони працюють набагато ефективно. Українські підрозділи потроху просуваються вперед. Було звільнено три населені пункти, починаючи із середини квітня", - сказав він.

Нагадаємо, ЗСУ спалили три російські "Гради", саме з цих РСЗВ окупанти обстрілювали Сєвєродонецьк та інші населені пункти Луганської області.

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