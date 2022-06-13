Російський гурт, який грав для окупантів у Херсоні, потрапив у ДТП

Російський рок-гурт "Земляне" 12 червня розважав російських військових в тимчасово окупованому Херсоні.

Назад до Росії музикантам не вдалося повернутися без пригод. Російський гут дорогою з Херсона потрапив у ДТП.

Як повідомляє російське пропагандистське видання, аварія сталася за 30 кілометрів від Феодосії. "Земляне" поверталися додому пізно ввечері. Вночі їхній автобус ледь не зіткнувся з фурою. Вони з’їхали в кювет. Якби водій автобуса вчасно не зорієнтувався, колектив виступав би хіба що з Кобзоном.

Зазначимо, окупанти організували у Херсоні концерт, присвячений Дню Росії. Окрім "Земляне", там також засвітилися артисти-путіністи Олена Сєвєр, гурт СПБ!, ВладіМір.

Нагадаємо, російські артисти-путіністи останнім частом часто приїжджають до окупований Росією українських територій. Зокрема, найчастіше вони приїжджають на Донбас. Нещодавно там засвітилися Григорій Лепс, Дмитро Дюжев, Денис Майданов і Жасмін.

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