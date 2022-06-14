Лукашенко може віддати наказ про вторгнення до України – Жданов

Ще минулого тижня Генштаб ЗСУ попереджав, що чисельність ЗС Білорусі планується збільшити до 80 тис.

За словами самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка, вони збираються провести масові військові навчання від 18 червня до 8 липня "по переходу з мирного на військовий час". Днями він навіть заявляв, що білоруським військовим таки напевно доведеться" зайти на Західну Україну, щоб від когось її захистити.

Із достовірних джерел у Білорусі ТСН.ua відомо, що там відбувається вже навіть не прихована мобілізація, що дуже розколює суспільство. Чоловіки масово відмовляються йти до військкоматів та брати участь у "навчаннях", бо побоюються, що їх кинуть на війну проти України. Натомість режим Лукашенка масово залякує білорусів, якщо вони цього не зроблять, то умовно завтра на них нападе Україна та Польща.



За словами військового експерта Олега Жданова, Лукашенко не буде оголошувати війну Україні. Проте, на жаль, він просто може віддати наказ про початок активних бойових дій і вторгнення армії Білорусі в Україну. Путін може дотиснути Лукашенка до прийняття такого рішення.

Щодо мобілізації в Білорусі, за інформацією Олега Жданова, режим Лукашенка навіть трохи змінив своє рішення.

"Він хотів додаткових 35 тис. набрати за рахунок контрактників і збільшити військовий компонент армії до 80 тис. Але сьогодні мова йде вже про мобілізацію. Розгортання буде здійснюватися за рахунок резервістів, тобто військовозобов’язаних запасу. Подивимося. Найближчими тижнями, а саме від 18 червня до 8 липня, в Білорусі будуть навчання з військкоматами та відмобілізуванням частини ЗС, які нам покажуть рівень готовності Лукашенка до вторгнення до України", - каже ТСН.ua Олег Жданов.

Якщо такий наказ буде відданий, то, за словами експерта, під загрозою будуть саме Луцьк та Рівне, а не Київ.

"Вони навряд чи будуть намагатися просуватися на Київ. Повторного такого надлегкого походу вже не буде. Ми облаштовуємо кордон, готуємо рубежі оборони, тримаємо там необхідну кількість військ. Тому, я думаю, перша головна мета – це відкриття другого фронту. Щоб Україна воювала на два фронти. А друга не менш вагома за першу – це спроба відсікти Україну від західної військової допомоги", - підсумував Олег Жданов.

Нагадаємо, у МВС пояснили, чому наступу на Україну з Білорусі поки боятися не варто.

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