Із днем Росії Путіна привітали лідери всього 10 країн: перелік

Серед тих, хто привітав господаря Кремля, - північнокорейський диктатор Кім Чен Ин та декілька лідерів країн СНД.
У неділю, 12 червня, у РФ відзначали державне свято — день Росії. З цієї нагоди російський президент Володимир Путін отримав мізерну кількість привітань.
Як повідомляє видання “Холод”, опублікувавши на своїй сторінці в Instagram відповідну інфографіку, господаря Кремля привітали лідери всього 10 країн світу.
Серед тих, хто очікувано привітав колегу — диктатор комуністичної Північної Кореї Кім Чен Ин та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.
Також Путіна привітали лідери кількох країн СНД — Вірменії, Киргизстану, Азербайджану та Туркменістану. Вітання надійшли від лідерів трьох “нафтових” держав (Кувейту, ОАЕ та Саудівської Аравії) та давнього друга СРСР — Нікарагуа.
Нагадаємо, латвійський міністр закордонних справ Едгарс Рінкевичс привітав громадян країни-окупанта з так званим Днем Росії, побажавши РФ поразки у загарбницькій повномасштабній війні проти України.
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