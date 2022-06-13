Боррель підтримав заклик Макрона "не принижувати Росію"

Голова дипломатії ЄС заявив, що навіть після війни співіснування з РФ буде дуже складним після того, що Росія накоїла в Україні.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що Європі потрібно навчитися співіснувати з Росією, адже навіть після війна РФ нікуди не зникне.

Про це він розповів в інтерв'ю офіційному журналу ЄС.

Боррель прокоментував заклик Еммануеля Макрона "не принижувати Росію" і заявив, що так вважає не лише президент Франції.

"Це вираз, який перекладає реальність: Росія продовжить існувати після мирних переговорів, і необхідно буде чітко визначити спосіб, у який ми маємо намір з нею співіснувати. Це співіснування буде дуже складним після того, що Росія зробила в Україні. Але нам все одно доведеться спробувати співіснувати з росіянами на цьому континенті", – сказав представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки.

За його словами, канали зв'язку з Росією ніколи не закривалися.

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"Канцлер Австрії нещодавно був у Москві, голова Африканського союзу повертається з Сочі, а два посланці генерального секретаря ООН перебувають в Росії, щоб спробувати знайти розв'язання проблеми українського експорту зерна. Ми маємо продовжувати переговори з Росією", – підсумував Боррель.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що спроби президента Франції Еммануеля Макрона знайти якийсь дипломатичний вихід для глави Кремля Володимира Путіна є марними.

Глава держави наголосив, що Україна не поступиться територією, щоб "зберегти обличчя Путіну".

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