"Ми хочемо перемоги України": у Макрона виправдались за заклик "не принижувати Росію"

"Ми хочемо перемоги України": у Макрона виправдались за заклик "не принижувати Росію"

У Макрона заявили, що Франція не збирається йти Росії на поступки і хоче, щоб Україна виграла війну проти Москви та відновила свою територіальну цілісність.

Україна та східноєвропейські союзники розкритикували президента Франції Еммануеля Макрона після його заяви про те, що не потрібно "принижувати" Росію. Мовляв, щоб після завершення війни можна було знайти дипломатичне рішення для її виходу з ізоляції.

Про це пише Reuters.

"Як сказав президент, ми хочемо перемоги України. Ми хочемо відновлення територіальної цілісності України", - сказав представник Макрона у відповідь на запитання журналістів про заяву президента Франції.

Зазначається, що французький очільник неодноразово розмовляв з президентом РФ Володимиром Путіним після початку повномасштабної війни в Україні щодо припинення вогню та організації переговорів між Києвом і Москвою.

"У тому, що говорить президент, немає натяку на поступки ні Путіну, ні Росії. Коли він (Макрон - ред.) говорить з ним (Путіним - ред.) прямо, це не компроміс, а спроба пояснити, як ми бачимо всі ці речі", - пояснив чиновник.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що спроби президента Франції Еммануеля Макрона знайти якийсь дипломатичний вихід для глави Кремля Володимира Путіна є марними.

Глава держави наголосив, що Україна не поступиться територією, щоб "зберегти обличчя Путіну".

Також прем'єр міністр Польщі заявив, що Путіна потрібно ізолювати, а не "зберігати йому обличчя", а ідеологію "русского міра" — знищити.

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