Літо 2022: рекомендації астрологині на 11-12 червня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися в суботу та неділю
Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.
Транзитний Місяць, проходячи знаком Скорпіона, стане тригером до з'єднання Венера-Уран у знаку Тельця та Сатурна у знаку Водолія.
Емоційно складний час: саме поєднання Венери з Ураном говорить про ймовірність ускладнень у взаєминах між людьми – сварках, конфліктах, розставаннях аж до повного розриву чи розлучення, якщо люди перебувають у шлюбі.
Ті, кому пощастить, відчують на собі цю небесну конфігурацію у вигляді легкого охолодження почуттів, які згодом знову набудуть повної сили. Дні також несприятливі для зізнань у коханні, заручин, весіль, зачаття та великих покупок.
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