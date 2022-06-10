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Літо 2022: рекомендації астрологині на 11-12 червня

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Літо 2022: рекомендації астрологині на 11-12 червня

Фото: Getty Images

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися в суботу та неділю

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Транзитний Місяць, проходячи знаком Скорпіона, стане тригером до з'єднання Венера-Уран у знаку Тельця та Сатурна у знаку Водолія.

Емоційно складний час: саме поєднання Венери з Ураном говорить про ймовірність ускладнень у взаєминах між людьми – сварках, конфліктах, розставаннях аж до повного розриву чи розлучення, якщо люди перебувають у шлюбі.

Ті, кому пощастить, відчують на собі цю небесну конфігурацію у вигляді легкого охолодження почуттів, які згодом знову набудуть повної сили. Дні також несприятливі для зізнань у коханні, заручин, весіль, зачаття та великих покупок.

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