Андрій Хливнюк розсекретив, чим займається на сході України

Український співак, фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк розповів, чим займається під час війни.

Артист, який вперше розповів, як потрапив під мінометний обстріл на війні, служить у патрульній поліції. Він поділився, що розвозить ліки, а також доправляють лікарів, які допомагають ставити діагнози.

Про це йдеться в інтерв'ю Дмитру Гордону.

"Розвозимо найнеобхідніші вантажі: інсулін, ліки проти високого тиску, іноді навіть роздаємо з хлібом, олією, з якимись базовими продуктами", – зазначив артист.

Зірка також обурився, що росіяни довели людей до того, що вони плачуть, "коли їм даєш буханець хліба".

"Тобто фашистсько-російська окупація довела багатющу хлібосольну країну до того, що люди, які перебували в підвалах під бомбардуваннями і не запаслися продуктами та базовими ліками, коли їм український солдат привозить, просто дає буханець хліба або пляшку олії – вони плачуть. Ось свідком якої ситуації я був", – пригадав він.

Нагадаємо, TAYANNA засвітила у Празі нардепа Тищенка. Користувачі обурилися, чому він за кордоном, коли в Україні війна

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