Зірка "Кварталу 95" спародіював Шольца: "Найкраща зброя – це слово"

Зірка "Кварталу 95" Юрій Великий продовжує знімати пародії.

Так, комік випустив черговий шедевр, де показав канцлера Німеччини Олафа Шольца та його пояснення, чому країна не хоче постачати Україні тяжке озброєння. Ролик актор розмістив у своєму Instagram.

"Послухайте, Україні зараз і так тяжко, навіщо їй ще щось обтяжувати. З іншого боку, як відомо, найкраща зброя – це слово. І виходить, якщо я вам дам слово, що ми дамо вам зброю, це я вже вам дав найкращу зброю", – говорить Великий.

Також "Шольц" побажав Україні швидше перемогти, щоб Німеччина не встигла поставити зброю.

"Нові обісцянки канцлера Шольца. Сміємось - отже не здаємось", – прокоментував Юрій.

На реакцію від прихильників не довелося довго чекати:

Супер! Почесне місце балабола пану Шольцу

І знову шедевр

Дуже схоже... Два-три тижні, якраз до жовтня... Супер

Дуже влучно! Ви круті

Це точно! Невидимі літаки! Чекаємо на допомогу

Нагадаємо, раніше Юрій Великий насмішив до сліз пародією на абсурдні брифінги Міноборони РФ. Він постав в образі речника МО Росії Ігоря Конашенкова.

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