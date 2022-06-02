Зірка "Кварталу 95" насмішив пародією на Януковича – відео

Відомий гуморист, зірка "Кварталу 95" Юрій Великий насмішив юзерів пародією на українського експрезидента Віктора Януковича.

Комік в перуці зобразив Януковича, який написав есе на 6-ти аркушах та намагається його правильно прочитати. У ньому втікач звинуватив Польщу в намірах анексувати західні області України, а українцям порадив "не сподіватися на Захід, а домовлятися з Росією не з позицій сили, а виявляючи повагу".

Відповідне відео Великий запостив на своєму YouTube-каналі.

У коментарях користувачі написали, що добряче пореготали над пародією.

Браво, Юрію! Супер! Ідеальне влучення!

Дуже талановитий. Дякуємо за позитивний гумор

Як завжди, блискучий виступ! Юрію ви супер, вмієте підняти настрій, особливо у важкий зараз для України час. Ви артист від Бога! Спасибі вам велике

Браво, Юрію! Ви справді Великий артист! Дякуємо вам за гарний настрій, який ви нам даруєте

Нагадаємо, український режисер і колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов показав фото з передової. На світлині він зображений з музикантом Андрієм Хливнюком та українським військовим і підприємцем Леонідом Остальцевим.

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