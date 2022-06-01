Вся Україна – це один великий котел: військовий експерт про втрати на фронті

Чи не вперше Володимир Зеленський озвучив, скільки солдатів Україна щодня втрачає в боях, – це 60-100 військових. До речі, майже таку саму цифру український президент називав 22 травня під час зустрічі з лідером Польщі Анджеєм Дудою, - 50-100 військовослужбовців. Причина відома: на досить невеликому відрізку фронту Росія сконцентрувала ледь не максимум вогневої міці та далекобійної артилерії, рівняючи все із землею авіаційними бомбардуваннями.

У України об'єктивно не вистачає сил, щоб створювати такі самі концентрації, бо у нас величезний фронт. Україна фактично в оточенні – ми всі в котлі. Через це ЗСУ треба оборонятися з усіх боків, крім невеличкої частини нашого західного кордону. Тому треба подивитися на карту, треба зрозуміти, що Росія довго готуватися до цієї війни, створила військово-стратегічні умови, що Україна оточена, а ЗСУ треба оборонятися на величезному фронті – це тисячі кілометрів.

Про це у традиційному тижневому аналізі стану справ на фронті ТСН.ua розповів заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

"Ми маємо розуміти, що це дуже важка інтенсивна війна. Українська армія зараз кожну хвилину і секунду здійснює подвиг, не дозволяючи російським загарбникам просуватися вглиб території України. Можливо, президент Зеленський мав на увазі найзапекліші бої, години чи дні. Я не думаю, що кожного дня у нас такі втрати", - пояснює експерт.

За його словами, успіхів у Росії немає. Вони реально розраховували взяти Київ за кілька годин, як і Харків, Сєверодонецьк, Краматорськ і Слов’янськ. У п’ятницю, 3 червня, буде вже 100 днів війни, і нічого у них не вийшло. Ті темпи, якими вони просуваються на Донбасі, які вони втрати несуть, - це не успіхи.

"Головне завдання – найбільше знищити російських загарбників, солдат, їхньої техніки. Тому ми і говоримо постійно, що нам треба більше потужної, далекобійної і високоточної зброї та боєприпасів, артилерії та авіації. Бо врешті решт ця війна буде наближатися до завершення, коли Росія почне дійсно відчувати реальні проблеми в особовому складі і техніці. Збереження життів українських військових – це грамотна і вміла оборона та наступ. Росіяни діють абсолютно по-іншому, кидаючи в це пекло без розбору людей і техніку. Ми бачимо їхні втрати", - каже Михайло Самусь.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 98-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.