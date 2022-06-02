Звезда "Квартала 95" насмешил пародией на Януковича — видео

Известный юморист, звезда "Квартала 95" Юрий Великий насмешил пользователей пародией на украинского экс-президента Виктора Януковича.

Комик в парике изобразил Януковича, который написал эссе на 6-ти листах и пытается его правильно прочесть. В нем беглец обвинил Польшу в намерениях аннексировать западные области Украины, а украинцам посоветовал "не надеяться на Запад, а договариваться с Россией не с позиций силы, а проявляя уважение".

Соответствующее видео Великий запостил на своем YouTube-канале.

В комментариях пользователи написали, что изрядно хохотали над пародией.

Браво, Юрий! Супер! Идеальное попадание!

Очень талантлив. Спасибо за позитивный юмор

Как всегда, блестящее выступление! Юрий вы супер, умеете поднять настроение, особенно в тяжелое сейчас для Украины время. Вы артист от Бога! Спасибо вам большое

Браво, Юрий! Вы действительно Великий артист! Спасибо вам за хорошее настроение, которое вы нам дарите

Напомним, украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов показал фото с передовой. На фото он изображен с музыкантом Андреем Хливнюком и украинским военным и предпринимателем Леонидом Остальцевым.

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