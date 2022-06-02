Зеленський назвав кількість українських військових, які щоденно гинуть на Донеччині

В Донецькій області щодня внаслідок війни, яку розв’язала Росія, гинуть близько 100 українських військових. Ще близько 450-500 отримують поранень.

На сході України зараз сконцентрована значна кількість військових і техніки російських окупантів.

Про це під час вступу на Міжнародному безпековому форумі в Братиславі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Також читайте Росіяни руйнують транспортну інфраструктуру: Генштаб розповів про ситуацію на Південнобузькому напрямку

За його словами, Росія зібрала на сході нашої країни всі свої війська та техніку. Через що кожного дня гинуть до 100 людей.

“Там іде битва за цінності. Я хочу, щоби всі усвідомлювали, що після деокупації територія навколо Києва і деяких областей нашої держави, війна продовжується і сотні людей не дочекаються, сотні сімей не дочекаються своїх близьких. Щоденно. І тому це для нас великий, великий виклик”, - наголосив Володимир Зеленський.

Він також додав, що на Харківському напрямку українські військові досягають великих успіхів. Тому голова держави закликав лідерів ЄС не втрачати час та допомагати Україні зброєю та фінансами.

Нагадаємо, шо Росія завдала масованого ракетного удару по Миколаївщині із застосуванням авіації.

Читайте також: