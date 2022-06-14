Росія скорочує постачання газу "Північним потоком-1" на 40%

Влада Росії суттєво скроротила постачання природного газу газопроводом "Північний потік-1". Ціни на газ в Європі продовжують рости.

У "Газпромі" заявили, що скорочують постачання природного газу "Північним потоком-1" на 40%.

Про це повідомляє російський Інтерфакс.

Зазначається, що постачання газу в газопровід "Північний потік" наразі можуть бути забезпечені в обсязі до 100 млн ​​кубометрів на добу замість звичайних 167 млн ​​кубометрів.

"У зв'язку з несвоєчасним поверненням компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів з ремонту, виробленням міжремонтного ресурсу ГПА і виявленими технічними несправностями двигунів (отримано припис Ростехнагляду про тимчасову заборону діяльності) в цей час на компресорній станції "Портова" може бути використано тільки три газоперекачувальних агрегати", - повідомив "Газпром".

Ціна газу в Європі на цьому повідомленні зросла на понад 10% - до 978 доларів за тисячу кубометрів (вартість липневого ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures).

"Північний потік-1", який транспортує газ з Росії до Німеччини, було запущено ще у 2011 році, його пропускна спроможність становить 27 млрд кубометрів на рік.

Нагадаємо, що у Туреччині зварили і спустили в море першу трубу газопроводу в Чорному морі від родовища Сакарія, де два роки тому було виявлено значні поклади природного газу.