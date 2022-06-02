Росія припинила постачання газу до ще однієї європейської країни

Росія припинила постачання газу до ще однієї європейської країни

Найбільша енергетична компанія Данії перестала отримувати газ від РФ після відмови сплачувати за енергоресурси російськими рублями.

Данська енергетична компанія Orsted від 1 червня більше не отримує газ із Росії, яка на тлі війни проти України вимагала здійснювати сплату за постачання в рублях.

Про це повідомляє ABC News з посиланням на заяву керівника компанії.

“Ми твердо відмовляємося сплачувати в рублях, і ми готувалися до цього сценарію”, – сказав генеральний директор Оrsted Мадс Ніппер.

Він також додав, що теперішня ситуація є підставою для того, щоб “ЄС став незалежним від російського газу шляхом прискорення розвитку відновлюваної енергетики”.

Водночас в енергетичній компанії все ще сподіваються, що зможуть обслуговувати своїх клієнтів.

Раніше Росія припинила постачання природного газу до Фінляндії, Польщі та Болгарії через відмову від вимоги сплачувати в рублях. А у вівторок, 31 травня, перекрили кран до Нідерландів.

Нагадаємо, у відповідь на санкції Заходу, запроваджені проти Росії через її вторгнення до України, президент Росії Володимир Путін підписав указ, згідно з яким іноземні покупці повинні сплачувати за російський газ у рублях від 1 квітня.

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