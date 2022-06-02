Росія припинила постачання газу до ще однієї європейської країни

Найбільша енергетична компанія Данії перестала отримувати газ від РФ після відмови сплачувати за енергоресурси російськими рублями.
Данська енергетична компанія Orsted від 1 червня більше не отримує газ із Росії, яка на тлі війни проти України вимагала здійснювати сплату за постачання в рублях.
Про це повідомляє ABC News з посиланням на заяву керівника компанії.
“Ми твердо відмовляємося сплачувати в рублях, і ми готувалися до цього сценарію”, – сказав генеральний директор Оrsted Мадс Ніппер.
Він також додав, що теперішня ситуація є підставою для того, щоб “ЄС став незалежним від російського газу шляхом прискорення розвитку відновлюваної енергетики”.
Водночас в енергетичній компанії все ще сподіваються, що зможуть обслуговувати своїх клієнтів.
Раніше Росія припинила постачання природного газу до Фінляндії, Польщі та Болгарії через відмову від вимоги сплачувати в рублях. А у вівторок, 31 травня, перекрили кран до Нідерландів.
Нагадаємо, у відповідь на санкції Заходу, запроваджені проти Росії через її вторгнення до України, президент Росії Володимир Путін підписав указ, згідно з яким іноземні покупці повинні сплачувати за російський газ у рублях від 1 квітня.
Читайте також: