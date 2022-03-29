Макрон відмовив Путіну у сплаті за російський газ рублями

Макрон відмовив Путіну у сплаті за російський газ рублями

Лідери держав говорили не лише про газ, обговорили й війну в Україні.

Президент Франції Еммануель Макрон обговорив із президентом Росії Володимиром Путіним нові вимоги РФ щодо розрахунків за газ та заявив очільнику Кремля, що платити за відповідні контракти в рублях немажливо.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Єлисейського палацу.

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У годинній розмові Макрон з Путіним обговорили війну РФ проти України та двосторонні взаємини. Зокрема, лідери держав торкнулися теми запропонованого Росією переходу до оплати за постачання природного газу до Європи в рублях. Президент Франції заявив, що платити за газові контракти в рублях неможливо.

Водночас в офіційному повідомленні Кремля йдеться про те, що Макрон з Путіним обмінялися думками шодо рішення РФ про оплату за газ. Президенти домовилися підтримувати контакти й надалі.

Нагадаємо, 29 березня в Єврокомісії заявили, що ЄС не збирається платити за російський газ рублями.

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