Путін висунув нелюдську вимогу для евакуації мирних мешканців із Маріуполя

Російський агресор тримає у заручниках мирних жителів Маріуполя.

Російський диктатор Володимир Путін пообіцяв випустити з Маріуполя цивільних, який він тримає у заручниках, за умови, якщо захисники міста здадуть його.

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Про це він сказав у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном, повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Російський агресор у розмові з президентом Франції виснув нелюдську вимогу для евакуації з Маріуполя мирних жителів. Він заявив, що дозволить випустити цивільних лише за тієї умови, якщо захисники здадуть Маріуполь та складуть зброю.

Нагадаємо, у Маріуполі, після невдалого штурму порожнього згорілого будинку, важкі поранення отримав наближений до Кадирова польовий командир та організатор вбивства Бориса Немцова Руслан Геремєєв.

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