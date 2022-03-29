Путін висунув нелюдську вимогу для евакуації мирних мешканців із Маріуполя

Російський агресор тримає у заручниках мирних жителів Маріуполя.
Російський диктатор Володимир Путін пообіцяв випустити з Маріуполя цивільних, який він тримає у заручниках, за умови, якщо захисники міста здадуть його.
Про це він сказав у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном, повідомляють російські засоби масової пропаганди.
Російський агресор у розмові з президентом Франції виснув нелюдську вимогу для евакуації з Маріуполя мирних жителів. Він заявив, що дозволить випустити цивільних лише за тієї умови, якщо захисники здадуть Маріуполь та складуть зброю.
Нагадаємо, у Маріуполі, після невдалого штурму порожнього згорілого будинку, важкі поранення отримав наближений до Кадирова польовий командир та організатор вбивства Бориса Немцова Руслан Геремєєв.
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