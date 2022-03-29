Колишньому нардепу-зраднику Іллі Киві повідомлено ще про одну підозру

Займався пропагандою війни та закликав до насильницької зміни влади.

ДБР повідомило ще одну підозру колишньому народному депутату Іллі Киві за пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"За матеріалами слідства, колишній депутат, перебуваючи на території росії, взяв участь в одному з пропагандистських шоу на російському телебаченні. Ілля Кива публічно закликав вище керівництво рф до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Він пропонував фізично усунути президента України та інших високопосадовців держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, підозру повідомлено у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 109 (Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) та 436 (Пропаганда війни) Кримінального кодексу України.

Своєю чергою Генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що "оскільки підозрюваний переховується від правоохоронних органів на території держави-агресора, відповідні матеріали про надання міжнародної правової допомоги Офісом Генерального прокурора вже направлено".

Раніше Іллі Киві вже повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, державній зраді та поширенні комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів (ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 436-1 КК України) та 10 березня 2022 року обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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