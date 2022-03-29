Що таке референдум: порядок організації, приклади в інших країнах

Що таке референдум: порядок організації, приклади в інших країнах

Що таке референдум та як він проводиться - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Що таке референдум?

Референдум - це, коли громадяни країни приймають рішення, які стосуються законодавчих, конституційних, зовнішньополітичних, внутрішньополітичних питань, через голосування.

Існує кілька видів референдумів:

конституційний - на голосування виносяться питання внесення поправок чи змін до Конституції, також може виноситися на голосування сам проєкт Конституції);

законодавчий - проходить голосування за проєкт певного закону;

загальнодержавний - проходить на всій території країни;

мсцевий - проходить в певному регіоні, місті чи населенному пункті країни;

обов'язковий - призначається за наявності визначених підстав безальтернативно;

факультативний - також призначається за наявності визначених підстав, але посадова особа чи уповноважений орган не зобов'язані призначати референдум через існування цих підстав.

Якщо референдум проводиться для вирішення питання, що стосується зміни території держави (приєднання до неї інших держав) чи зміни статусу території, тоді він називається плебісцит.

Всеукраїнський референдум: порядок організації

Закон України "Про всеукраїнський референдум" (був ухвалений 26 січня 2021 року і набрав чинності 11 квітня 2021 року) визначає правові засади здійснення народного волевиявлення, а також проведення та організацію референдуму.

Хто може призначити референдум?

Етапи організації референдуму за народною ініціативою / Офіційний сайт ЦВК

Якщо референдум стосується питань про зміни до розділів 1, 2 та 3 Конституції України, тоді референдум призначається Президентом України. Якщо він стосується зміни території, тоді його повинна призначати Верховна Рада. Всі інші референдуми проводяться за народною ініціативою та проголошується Президентом України, якщо таку вимогу поставить не менше 3 мільйонів громадян, а підписи щодо призначення референдуму зібрані в не менш як двох третинах областей (не менше 100 тисяч підписів на одну область).

Референдум, який організовується за народною ініціативою, відрізняється досить складним процесом. Тут існують додаткові етапи:

повідомлення про збори;

збори громадян;

реєстрація ініціативної групи;

збір підписів;

перевірка підписів;

проголошення референдуму.

Як виступити з ініціативою винесення питання на референдум?

Спершу потрібно організувати збори громадян України. В них має взяти участь не менше 300 осіб. Організатори таких зборів повинні проінформувати Центральну виборчу комісію про їх проведення за 5 діб до цього. Від Центральної виборчої комісії на захід делегується представник.

На цих зборах формулюється питання референдуму, а також затверджується обґрунтування позиції щодо проведення всеукраїнського референдуму і текст законопроєкту (якщо на референдум буде винесено питання щодо втрати чинності закону України чи якоїсь з її частин). Змінити чи редагувати їх неможливо після зборів. Якщо більша половина учасників підтримала це питання, буде сформований персональний склад ініціативної групи (з числа учасників потрібно не менше 60 осіб - кожен надає свою письмову згоду). Також обирається її уповноважений представник.

Реєстрація ініціативної групи

Ініціативна група, яку обирають на зборах, повинна бути затверджена Центральною виборчою комісією. А уповноважений представник впродовж 10 днів зобов'язаний подати до Комісії пакет документів, які передбачені законом.

Протягом наступних 10 днів Комісія здійснює аналіз документів та дотримання закону під час утворення цієї ініціативної групи. Якщо були якісь порушення - в реєстрації можуть відмовити.

Якщо всіх вимог Закону було дотримано, то ЦВК приймає рішення про реєстрацію ініціативної групи і видає їй відповідне свідоцтво. А всі її члени отримують посвідчення.

Питання про фінансування ініціативної групи

Всі заходи зі збору підписів, а також агітації щодо ініціативи сплачуються за рахунок фонду, який створює сама ініціативна група. В фонд надходять добровільні внески та кошти осіб, які увійшли в ініціативну групу.

Як збираються підписи за проведення референдуму?

Щоб референдум розпочався, за його проведення необхідно зібрати не менше 3 мільйонів підписів громадян України (з правом голосу). Виборець має право поставити один підпис за проведення референдуму. Також такі підписи потрібно зібрати підписи в не менш як 2/3 обласстей України (по 100 тисяч підписів на область). Такий збір відбувається не менше 90 днів.

Як перевірити підписи за проведення референдуму?

Всю докумендацію та підписи потрібно передати до Комісії до 18:00 в день закінчення збору підписів. Протягом наступних 14 днів Комісія перевіряє підписи. Якщо їх достатньо, тоді приймає відповідну постанову, а потім передає Президентові, який повинен проголосити всеукраїнський референдум (не пізніше наступного дня по закінченню двох тижнів).

Проголошення референдуму за народною ініціативою

Президент України видає указ про проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. Це повинно статися не пізніше, ніж на 15 день після того, як Комісія передасть йому постанову.

Також Президентом України визначається дата проведення підпису. Наступного дня після публікації указу починається процес всеукраїнського референдуму.

Чому референдуми потрібні?

Референдум - це найбільш поширений інструмент народовладдя в демократичних країнах / Pexels

Референдум - це найбільш поширений інструмент прямого народовладдя в демократичних країнах. Адже під час проведення законного референдуму громадяни самостійно ухвалюють важливі для народу України рішення. Зокрема, впровадження Конституції, ухвалення чи скасування законів, визначення геополітичного шляху, приєднання територій тощо.

Водночас референдуми не можуть стосуватися будь-яких питань. В більшості країн суттєво обмежені сфери, щодо яких можливе проведення референдуму. Це правильно. Адже в такому разі популістичні політики могли б збурювати громадян питаннями про податкування чи зменшення плати за комуналку.

В Україні також існують певні обмеження:

якщо питання суперечить Конституції України, нормам чи принципам міжнародного права;

якщо питання скасовує або обмежує конституційні права чи свободи, гарантії їх реалізації;

якщо питання стосується амністії, бюджету, податкової сфери;

якщо питання стосується ліквідації незалежності країни, її суверенітету, територіальної цінності, загрожують національній безпеці, розпалюють расову, міжетнічну чи релігійну ворожнечу.

Варто звернути увагу, що в більшості країн світу (окрім Швейцарії) референдуми не є буденною справою. Вони проводяться досить рідко. До прикладу, за останнє півстоліття у Великобританії провели лише 3 референдуми, у Франціх - 5, а в Чехії - 1.

Приклади проведення референдумів в Україні та світі

Бюлетень під час першого всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року / ukrinform.ua

В Європі перший референдум провели 1439 року в кантоні Берн (Швейцарія). Тоді на голосування було винесено питання про запровадження додаткового збору на потреби війська. 1802 року у тій же Швейцарії провели вже перший загальнодержавний референдум - про затвердження другої конституції Гельветичної республіки. Взагалі Швейцарію можна вважати країною-рекордменом, адже тут дуже часто проводять місцеві референдуми. Їх кількість може сягати 3-5 на рік.

В Україні за часи незалежності було проведено усього два всеукраїнських референдуми - 1991 року та 2000 року.

Перший пройшов 1 грудня 1991 року. На нього було винесено питання про проголошення незалежності України, яке звучало так: "Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?". До бюлетеня також додали текст Акту, який був ухвалений Верховною Радою 24 серпня 1991 року.

У першому всеукраїнському референдумі взяли участь 88,18% населення країни. З них "За" проголосувало 90,32%, "Проти" - 7,58%, а ще 2,1% бюлетеней визнали недійсними.

Другий всеукраїнський референдум був проведений Президентом України Леонідом Кучмою 2000 року. На ньому громадянам України вже поставили цілих чотири питання: про встановлення додаткових підстав для розпуску Верховної Ради, про обмеження депутатської недоторканності, про формування двопалатного Парламенту та про зменшення кількості народних депутатів до 300. На всі чотири питання українці тоді дали ствердну відповідь (81,7% - 89,9%). Однак, змін до Законодаства не внесли.