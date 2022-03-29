Что такое референдум: порядок организации, примеры в других странах

Что такое референдум: порядок организации, примеры в других странах

Что такое референдум и как он проводится – читайте в материале ТСН.ua.

Что такое референдум?

Референдум — это, когда граждане страны принимают решения, относящиеся к законодательным, конституционным, внешнеполитическим, внутриполитическим вопросам, через голосование.

Существует несколько видов референдумов:

конституционный — на голосование выносятся вопросы внесения поправок или изменений в Конституцию, а также может выноситься на голосование сам проект Конституции);

законодательный – проходит голосование за проект определенного закона;

общегосударственный – проходит на всей территории страны;

местный – проходит в определенном регионе, городе или населенном пункте страны;

обязательный – назначается при наличии определенных оснований безальтернативно;

факультативный – также назначается при наличии определенных оснований, но должностное лицо или уполномоченный орган не обязаны назначать референдум через существование этих оснований.

Если референдум проводится для решения вопроса, касающегося изменения территории государства (присоединения к нему других государств) или изменения статуса территории, тогда он называется плебисцитом.

Всеукраинский референдум: порядок организации

Закон Украины " О всеукраинском референдуме " (был принят 26 января 2021 года и вступил в силу 11 апреля 2021) определяет правовые основы осуществления народного волеизъявления, а также проведение и организацию референдума.

Кто может назначить референдум?

Этапы организации референдума по народной инициативе / Официальный сайт ЦИКа

Если референдум касается вопросов об изменениях в разделы 1, 2 и 3 Конституции Украины, то референдум назначается Президентом Украины. Если он касается смены территории, то его должна назначать Верховная Рада. Все остальные референдумы проводятся по народной инициативе и провозглашается Президентом Украины, если такое требование выставит не менее 3 миллионов граждан, а подписи о назначении референдума собраны в не менее двух третях областей (не менее 100 тысяч подписей на одну область).

Референдум, организуемый по народной инициативе, отличается достаточно сложным процессом. Здесь существуют дополнительные этапы:

уведомление о сборах;

собрание граждан;

регистрация инициативной группы;

сбор подписей;

проверка подписей;

провозглашение референдума.

Как выступить с инициативой вынесения вопроса на референдум?

Сначала нужно организовать собрание граждан Украины. В них должно принять участие не менее 300 человек. Организаторы такого собрания должны проинформировать Центральную избирательную комиссию об их проведении за 5 суток до этого. От Центральной избирательной комиссии западнее делегируется представитель.

На этом собрании формулируется вопрос референдума, а также утверждается обоснование позиции проведения всеукраинского референдума и текст законопроекта (если на референдум будет вынесен вопрос о потере действия закона Украины или какой-либо из ее частей). Изменить или редактировать их невозможно после собрания. Если более половины участников поддержали этот вопрос, будет сформирован персональный состав инициативной группы (из числа участников требуется не менее 60 человек — каждый дает свое письменное согласие). Также избирается ее уполномоченный представитель.

Регистрация инициативной группы

Инициативная группа, избираемая на собрании, должна быть утверждена Центральной избирательной комиссией. А уполномоченный представитель в течение 10 дней обязан представить Комиссии пакет документов, предусмотренных законом.

В течение следующих 10 дней Комиссия проводит анализ документов и соблюдение закона при создании этой инициативной группы. Если были какие-то нарушения – в регистрации могут отказать.

Если все требования Закона были соблюдены, то ЦИК принимает решение о регистрации инициативной группы и выдает ей соответствующее свидетельство. А все ее члены получают удостоверение.

Вопрос о финансировании инициативной группы

Все мероприятия по сбору подписей, а также агитации по инициативе оплачиваются за счет фонда, создаваемого самой инициативной группой. В фонд поступают добровольные взносы и средства лиц, вошедших в инициативную группу.

Как собираются подписи за проведение референдума?

Чтобы референдум начался, при его проведении необходимо собрать не менее 3 миллионов подписей граждан Украины (с правом голоса). Избиратель имеет право поставить одну подпись на проведение референдума. Также такие подписи нужно собрать подписи в не менее 2/3 областей Украины (по 100 тысяч подписей на область). Такой сбор проходит не менее 90 дней.

Как проверить подписи за проведение референдума?

Всю документацию и подписи следует передать в Комиссию до 18:00 в день окончания сбора подписей. Следующие 14 дней Комиссия проверяет подписи. Если их достаточно, тогда принимает соответствующее постановление, а затем передает Президенту, который должен провозгласить всеукраинский референдум (не позднее следующего дня по истечении двух недель).

Провозглашение референдума по народной инициативе

Президент Украины издает указ о провозглашении всеукраинского референдума по народной инициативе. Это должно произойти не позднее, чем на 15-й день после того, как Комиссия передаст ему постановление.

Также Президентом Украины определяется дата проведения подписи. На следующий день после публикации указа начинается процесс всеукраинского референдума.

Почему референдумы нужны?

Референдум – это наиболее распространенный инструмент народовластия в демократических странах / Pexels

Референдум – это наиболее распространенный инструмент прямого народовластия в демократических странах. Ведь при проведении законного референдума граждане самостоятельно принимают важные для народа Украины решения. В частности, внедрение Конституции, принятие или упразднение законов, определение геополитического пути, присоединение территорий и т.д.

В то же время референдумы не могут касаться каких-либо вопросов. В большинстве стран существенно ограничены сферы, в которых возможно проведение референдума. Это правильно. Ведь в таком случае популистские политики могли бы поднимать беспокойство среди граждан вопросами о налогах или уменьшении платы за коммуналку.

В Украине также существуют определенные ограничения:

если вопрос противоречит Конституции, нормам или принципам международного права;

если вопрос упраздняет или ограничивает конституционные права или свободы, гарантии их реализации;

если вопрос касается амнистии, бюджета, налоговой сферы;

если вопрос касается ликвидации независимости страны, ее суверенитета, территориальной ценности, угрожают национальной безопасности, разжигают расовую, межэтническую или религиозную рознь.

Следует обратить внимание, что в большинстве стран мира (кроме Швейцарии) референдумы не являются обычным делом. Они проводятся довольно редко. К примеру, за последние полвека в Великобритании провели только 3 референдума, во Франции — 5, а в Чехии — 1.

Примеры проведения референдумов в Украине и мире

Бюллетень во время первого всеукраинского референдума 1 декабря 1991 / ukrinform.ua

В Европе первый референдум был проведен в 1439 году в кантоне Берн (Швейцария). Тогда на голосование был вынесен вопрос о введении дополнительного сбора на нужды войска. 1802 в той же Швейцарии провели уже первый общегосударственный референдум — об утверждении второй конституции Гельветической республики. Вообще, Швейцарию можно считать страной-рекордменом, ведь здесь очень часто проводят местные референдумы. Их количество может достигать 3-5 в год.

В Украине за время независимости было проведено всего два всеукраинских референдума – 1991 года и 2000 года.

Первый прошёл 1 декабря 1991 года. На него был вынесен вопрос о провозглашении независимости Украины, который звучал так: "Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?" К бюллетеню также добавили текст Акта, принятого Верховной Радой 24 августа 1991 года.

В первом всеукраинском референдуме приняло участие 88,18% населения страны. Из них "За" проголосовало 90,32%, "против" — 7,58%, а еще 2,1% бюллетеней признали недействительными.

Второй всеукраинский референдум был проведен Президентом Украины Леонидом Кучмой в 2000 году. На нем гражданам Украины уже поставили четыре вопроса: об установлении дополнительных оснований для роспуска Верховной Рады, об ограничении депутатской неприкосновенности, о формировании двухпалатного Парламента и об уменьшении количества народных депутатов до 300. На все четыре вопроса украинцы тогда дали утвердительный ответ (81,7 % – 89,9%). Однако изменения в Законодательство не внесли.

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