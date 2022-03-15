Ілля Кива більше не народний депутат України

Ілля Кива більше не народний депутат України

За рішення проголосували 340 нардепів.

Скандального Іллю Киву у вівторок, 15 березня, позбавили статусу народного депутата України.

Про це повідомив повідомив представник президента в Конституційному суді, нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський, пише РБК-Україна.

Відомо, що за позбавлення Іллі Киви статусу народного депутата проголосувало 340 обранців.

Нагадаємо, за день до нападу Росії Кива записав відеопривітання з Днем радянської армії. ДБР оголосить колаборанта у міжнародний розшук.

Також Офіс Генерального прокурора повідомив Іллі Киві про підозру у державній зраді і порушенні територіальної цілісності.

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