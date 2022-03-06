Депутату-запроданцеві Іллі Киві оголосили підозру у держзраді

Найближчим часом Киву оголосять в міжнародний розшук.

Генпрокурор повідомила про підозру народному депутатові в держзраді та публічних закликах до зміни меж території України.

Про це йдеться в публікації Офісу генпрокурора з посиланням на генпрокурорку Ірину Венедиктову.

"Кива Ілля Володимирович, повідомляю вас про підозру. В найближчий час ми оголосимо вас в міжнародний розшук. Потім буде арешт, екстрадиція і справедливий суд. Така ваша доля, іншої не буде.

На основі зібраних доказів вважаю, що ви своїми діями і висловлюваннями заподіяли колосальну шкоду державі Україна. Ви зробили все від вас залежне, щоб "запросити" в наш дім російського агресора, ви зробили все, щоб кордони нашої держави змінились, ви зробили все, щоб мільйони людей ночували в бомбосховищах, ви зробили все, щоб мільйони українців жили на кордонах сусідніх держав, а багато з них ніколи не повернулись додому, ви зробили все, щоб українські діти більше ніколи не побачили своїх батьків. Все це ви зробили даремно і марно - нічого не вийде ні у вас, ні у ваших кураторів. Але дізнаєтесь ви про це зі ЗМІ в спеціально відведений час для перегляду телевізора, якщо суд вважатиме доводи прокурорів переконливими.

Ілля Володимирович, це не емоція. Я перелічила факти. Я в своєму праві так вважати на посаді українського прокурора. Як Генеральний прокурор я реалізовую своє право перевести вас у статус підозрюваної особи.До речі, кокарда вам не пасує", - звернулася до Киви Венедиктова.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 285 од.,

ББМ ‒ 985 од.,

артилерійських систем – 109 од.,

РСЗВ ‒ 50 од.,

засоби ППО ‒ 21 од.,

літаків – 44 од.,

гелікоптерів – 48 од.,

автомобільної техніки ‒ 447 од.,

легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,

цистерн з ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.