Депутату Илье Киви объявили подозрение в госизмене

В ближайшее время Киву объявят в международный розыск.

Генпрокурор сообщила о подозрении народному депутату в госизмене и публичным призывам к изменению границ территории Украины.

Об этом говорится в публикации Офиса генпрокурора со ссылкой на генпрокурора Ирину Венедиктову.

"Кива Илья Владимирович, сообщаю вам о подозрении. В ближайшее время мы объявим вас в международный розыск. Потом будет арест, экстрадиция и справедливый суд. Такова ваша судьба, иной не будет.

На основе собранных доказательств считаю, что вы своими действиями и высказываниями нанесли колоссальный ущерб государству Украина. Вы сделали все от вас зависящее, чтобы "пригласить" в наш дом российского агрессора, вы сделали все, чтобы границы нашего государства изменились, вы сделали все, чтобы миллионы людей ночевали в бомбоубежищах, вы сделали все, чтобы миллионы украинцев жили на границах соседних государств, а многие никогда не вернулись домой, вы сделали все, чтобы украинские дети больше никогда не увидели своих родителей. Все это вы сделали зря и бесполезно – ничего не получится ни у вас, ни у ваших кураторов. Но узнаете ли вы об этом из СМИ в специально отведенное время для просмотра телевизора, если суд сочтет доводы прокуроров убедительными.

Илья Владимирович, это не эмоция. Я перечислила факты. Я в своем праве так считать в должности украинского прокурора. Как Генеральный прокурор я реализую свое право перевести вас в статус подозреваемого. Кстати, кокарда вам не идет", — обратилась к Киве Венедиктова.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – более 11 тыс. человек,

танков – 285 ед.,

ББМ – 985 ед.,

артиллерийских систем – 109 ед.,

РСЗО ‒ 50 ед.

средства ПВО – 21 ед.,

самолетов – 44 ед.,

вертолетов – 48 ед.,

автомобильной техники – 447 ед.,

легкие скоростные катера – 2 ед.,

цистерн с ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.