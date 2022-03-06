Шмигаль зазначив, що Україна має швидко переходити до "Економіки воєнного стану": що це означає

Прем'єр закликав місцеві влади та бізнес забезпечити людей роботою та відновити виробництва.
Україна має швидко переходити до «Економіки воєнного стану» — відбудувати ефективну роботу всіх необхідних підприємств, мобілізувати ресурси, створити нову логістику.
На цьому наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у відеозверненні 6 березня.
Глава уряду звернувся до місцевих органів влади тих регіонів, які зараз розташовуються в тилу, із закликом забезпечити людей роботою.
"До війни ми з вами багато говорили про індустріальні парки. Тепер ваші розробки в цьому напрямку мають стати основою для розгортання підприємств, які працюватимуть задля нашої перемоги", — зазначив Денис Шмигаль.
Прем’єр-міністр також звернувся до бізнесу із закликом відновити виробництва, якщо в регіоні немає небезпеки.
Нагадаємо, що уряд урегулював виплату одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам у зв'язку з втратою частини зарплати (доходу), роботи (економічна діяльність) унаслідок бойових дій. Українці, які втратили роботу через війну, отримають від держави по 6500 гривень допомоги. На це виділили 21,5 млрд грн.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.