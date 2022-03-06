Шмигаль зазначив, що Україна має швидко переходити до "Економіки воєнного стану": що це означає

Шмигаль зазначив, що Україна має швидко переходити до "Економіки воєнного стану": що це означає

Прем'єр закликав місцеві влади та бізнес забезпечити людей роботою та відновити виробництва.

Україна має швидко переходити до «Економіки воєнного стану» — відбудувати ефективну роботу всіх необхідних підприємств, мобілізувати ресурси, створити нову логістику.

На цьому наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у відеозверненні 6 березня.

Глава уряду звернувся до місцевих органів влади тих регіонів, які зараз розташовуються в тилу, із закликом забезпечити людей роботою.

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"До війни ми з вами багато говорили про індустріальні парки. Тепер ваші розробки в цьому напрямку мають стати основою для розгортання підприємств, які працюватимуть задля нашої перемоги", — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр також звернувся до бізнесу із закликом відновити виробництва, якщо в регіоні немає небезпеки.

Нагадаємо, що уряд урегулював виплату одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам у зв'язку з втратою частини зарплати (доходу), роботи (економічна діяльність) унаслідок бойових дій. Українці, які втратили роботу через війну, отримають від держави по 6500 гривень допомоги. На це виділили 21,5 млрд грн.