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Переговори України та Росії тривають - Подоляк

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Переговори України та Росії тривають - Подоляк

Вчора у переговорах було взято технічну паузу.

Українська та російська сторони 15 березня відновили консультації на головній переговорній платформі.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Переговори тривають. Відновлено консультації на головній переговорній платформі. Загальні питання врегулювання, припинення вогню, виведення військ із території країни", - написав він.

Нагадаємо, що 14 березня у переговорах було взято технічну паузу для додаткової роботи в робочих підгрупах й уточнення окремих визначень.

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