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Переговоры Украины и России продолжаются — Подоляк

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Переговоры Украины и России продолжаются — Подоляк

Вчера в переговорах была взята техническая пауза.

Украинская и российская стороны 15 марта возобновили консультации на главной переговорной платформе.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Переговоры продолжаются. Возобновлены консультации на главной переговорной платформе. Общие вопросы урегулирования, прекращения огня, вывода войск с территории страны", — написал он.

Напомним, что 14 марта в переговорах была взята техническая пауза для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений.

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