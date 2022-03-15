Bloomberg прогнозує дефолт Росії вже 16 березня

Дефолт неминучий, пише видання.

Зовнішній борг Росії та російських підприємств досягає 150 мільярдів доларів, і вже в середу може бути оголошений дефолт.

Про це пише Bloomberg.

За даними видання, Росію очікують три сценарії:

Росія таки сплатить борг у доларах. Це означає, що дефолт відтерміновується принаймні до 4 квітня.

Росія сплатить у рублях. Проте виплата в середу вважатиметься здійсненою лише у валюті, інакше це означатиме дефолт.

Росія взагалі не сплатить. Несплата у середу запустить пільговий період 30 днів, після чого настає дефолт.

Нагадаємо, за даними провідної рейтингової агенції Fitch Ratings, Росія незабаром не зможе розплатитися зі своїми боргами.

Агенція переглянула свої оцінки державного боргу країни й попередила, що їй загрожує "неминучий" дефолт. Це відбулося на тлі посилення міжнародних санкцій проти Росії після її вторгнення до України.

Останніми днями рейтингові агенції Moody's Investors Service і S&P Global Ratings також знизили свої оцінки російського суверенного боргу.

Це означає, що три найбільші світові рейтингові компанії вважають суверенний борг країни нижчим за інвестиційний рівень або "сміттєвою" територією.

Тим часом у багатьох обмінниках в Росії закінчилася валюта, вони не відчиняються, оскільки порожні. А Банк Росії ухвалив рішення "у зв'язку зі складною ситуацією" не відкривати торги акціями. Тим часом росіяни цілодобово стоять у довжелезних чергах до банкоматів.