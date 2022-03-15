Илья Кива больше не народный депутат Украины

За решение проголосовали 340 нардепов.
Скандального Илью Киву во вторник, 15 марта, лишили статуса народного депутата Украины.
Об этом сообщил представитель президента в Конституционном суде, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский, пишет РБК-Украина.
Известно, что за лишение Ильи Кивы статуса народного депутата проголосовало 340 избранников.
Напомним, за день до нападения России Кива записал видеоприветствие с Днем советской армии. ДБР объявит коллаборанта в международный розыск.
Также Офис Генерального прокурора сообщил Илье Киви о подозрении в государственной измене и нарушении территориальной целостности.
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