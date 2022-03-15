Илья Кива больше не народный депутат Украины

Илья Кива больше не народный депутат Украины

За решение проголосовали 340 нардепов.

Скандального Илью Киву во вторник, 15 марта, лишили статуса народного депутата Украины.

Об этом сообщил представитель президента в Конституционном суде, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский, пишет РБК-Украина.

Известно, что за лишение Ильи Кивы статуса народного депутата проголосовало 340 избранников.

Напомним, за день до нападения России Кива записал видеоприветствие с Днем советской армии. ДБР объявит коллаборанта в международный розыск.

Также Офис Генерального прокурора сообщил Илье Киви о подозрении в государственной измене и нарушении территориальной целостности.

Читайте также: