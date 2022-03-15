В Днепре спасают 23-летнего парня, попавшего под обстрел "Градом" (фото)

В Днепре спасают 23-летнего парня, попавшего под обстрел "Градом" (фото)

Парень получил многочисленные тяжелые ранения.

В Днепре спасают 23-летнего Павла, попавшего под обстрел вражеским "Градом" на Донбассе. Ему каждый день делают операции из-за многочисленных ранений.

Об этом рассказал генеральный директор областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

Парень родом из села Кривое Озеро Николаевской области.

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"Несколько суток – потеря сознания, реанимация политравмы Мечникова. Глазные орбиты поломаны, в глазах и гайморовых пазухах обломки, ранения грудной клетки, осколковые переломы нижних конечностей и левой руки", – рассказал врач.

У Павла жгучая тоска по дому и образ мамы, которая не перенесет его смерть, пишет Рыженко.

"Неужели вы думаете, что смерть меня пугает? Это сказал Павел, приходя в сознание", — добавил он.

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