В Днепре оккупанты ракетами обстреляли аэропорт

В Днепропетровской ОГА говорят о масштабных разрушениях.

Ночью против 15 марта оккупанты произвели ракетный обстрел аэропорта Днепра. Повреждены взлетная полоса и терминал.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

"Ночью враг атаковал аэропорт в Днепре. Два ракетных удара. Разрушена взлетно-посадочная полоса. Поврежден терминал. Масштабные разрушения. Нужно много времени на восстановление", — написал Резниченко.

Напомним, как нечаянно не стать корректировщиком огня для оккупантов – 16 правил от Минобороны.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 19-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.