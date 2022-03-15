У Дніпрі окупанти ракетами обстріляли аеропорт

У Дніпропетровській ОДА говорять про масштабні руйнування.

Уночі проти 15 березня окупанти здійснили ракетний обстріл аеропорта Дніпра. Пошкоджено злітну смугу та термінал.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

"Вночі ворог атакував аеропорт у Дніпрі. Два ракетні удари. Зруйнована злітно-посадкова смуга. Пошкоджено термінал. Масштабні руйнування. Потрібно багато часу на відновлення", - написав Резніченко.

Загиблих немає.

За попередньою версією, вибухи спричинені обстрілом з ракетних комплексів «ІСКАНДЕР».

Нагадаємо, як ненароком не стати коригувальником вогню для окупантів - 16 правил від Міноборони.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 19-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.