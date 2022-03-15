Черги на українських кордонах: у ДПСУ розповіли про ситуацію на КПП

Черги відсутні на кордонах з Польщею, Румунією та Молдовою.
Досі на кордонах є черги українських громадян, які хочуть виїхати з країни через вторгнення Російської Федерації.
У Державній прикордонній службі України розповіли про черги на КПП станом на ранок 15 березня.
Зазначається, що КПП із сусідніми країнами не перевантажені.
Черги перед пунктами пропуску, на виїзд з України:
Республіка Польща - черг немає.
Словацька Республіка:
"Малий Березний" - 0 л/а, 0 пішоходів;
"Ужгород" - 60 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів;
"Малі Селменці" - 50 пішоходів.
Угорщина:
"Тиса" - 0 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
"Дзвінкове", "Косино", "Лужанка", "Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів.
Румунія - черг немає.
Республіка Молдова - черг немає.
Нагадаємо, в ООН повідомляли, що за період війни з Росією з України виїхали вже 2,5 млн людей. Крім того, близько двох мільйонів людей переміщені всередині України.
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